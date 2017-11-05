Манафорт запропонував $12 млн за звільнення з-під домашнього арешту

Екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт запропонував $12 млн у вигляді нерухомості та страхових активів за звільнення з-під домашнього арешту, повідомляє Reuters з посиланням на матеріали суду.

Наголошується, що для звільнення з-під арешту захист Манафорта запропонував обмежити його пересування по країні Нью-Йорком, Вашингтоном і Флоридою.

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Раніше адвокат Манафорта пояснив його роботу на Україні.

30 жовтня колишньому голові штабу Трампа та його ділового партнера Ріку Гейтсу пред'явили звинувачення по 12 пунктам, включаючи «змову проти США». Їх помістили під домашній арешт з можливістю звільнення під заставу. За звільнення Манафорта необхідно внести $10 млн, за звільнення Гейтса — $5 млн.

У Білому домі зазначили, що звинувачення, пред'явлені Манафорту, не пов'язані з передвиборною кампанією Трампа.