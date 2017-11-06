Стрілянина в Техасі: підозрюваного судили за насильство над дружиною і дитиною

Підозрюваного в стрілянині у Першій баптистській церкві в Сазерленд-Спрінгс (Техас, США) в 2012 році судили за насильство над його дружиною і дитиною. Про це повідомила речник Військово-повітряних сил США, передає CNN.

"Девін Келлі був під трибуналом у 2012 році за двома пунктами статті 128 Єдиного кодексу військової юстиції: насильство над дружиною і насильство над дитиною", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, чоловіком, влаштував стрілянину в церкві міста Сазерленд-Спрінгс в Техасі, виявився білий чоловік з околиць Сан-Антоніо, 26-річний Девін Келлі.

За даними влади, в результаті стрілянини в баптистській церкві в Техасі загинули 26 людей, ще близько 20 отримали поранення. Вік жертв становить від 5 до 72 років.