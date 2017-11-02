ГПУ готує нові запити до США із проханням допитати Манафорта щодо "чорної бухгалтерії" ПР

Генеральна прокуратура України готує нові запити до Сполучених Штатів Америки із проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом екс-президента Віктора Януковича і чиє ім’я фігурує у «чорній бухгалтерії» Партії регіонів щодо коштів та їх використання. Про це "Радіо Свобода" заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів», – сказав Горбатюк.

Він додав, що кримінальна справа у США щодо відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генеральної прокуратури.

За словами Горбатюка, Україна вже надсилала на адресу Міністерства юстиції США і Федерального бюро розслідувань кілька клопотань про надання міжнародної правової допомоги, починаючи з грудня 2014 року.

Вони стосувались, зокрема, провадження щодо розтрат у системі Міністерства юстиції і ролі в цьому Манафорта. Йшлося про те, що екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу, його заступнику і тодішньому головному бухгалтеру міністерства інкримінують розтрату понад 1 млн дол. на залучення американської юридичної компанії Skadden, яку український уряд найняв у 2011 році для оцінки перебігу справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

«Відправили запит на допит представників фірми, Пола Манафорта», – сказав Горбатюк.

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За його словами, поки що Сполучені Штати жодним чином не відповіли на прохання України допитати Манафорта або ж надати Києву матеріали, що можуть бути корисними для розслідувань, у яких він фігурує.

У Міністерстві юстиції США відмовилися коментувати цю заяву.

Наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців.

16 вересня 2016 року директор Національного бюро розслідувань Артем Ситник заявив, що НАБУ в рамках розслідування справи щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів має намір оголосити низку підозр.

У червні 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підписів екс-радника колишнього президента Віктора Януковича Пола Манафорта не було ні на одній з сторінок "амбарной книги" Партії регіонів.

За його словами, провадження щодо "амбарної книги" "регіоналів" направлено для вивчення департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, очолюваним Сергієм Горбатюком.