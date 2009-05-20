У липні 2009 року Росія проведе найбільші військові навчання на Кавказі. У військових маневрах візьмуть участь всі бригади т.зв. “нової структури” Північно-кавказького військового округу.

Перший заступник міністра оборони Олександр Колмаков вважає, що за масштабами російські навчання будуть співставні з радянськими і прямо пов`язав їх проведення з навчаннями НАТО “Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009", які проходять у Грузії з 6 травня по 3 червня, повідомляє РІА «Новости».

Міноборони РФ внесе коригування в бойове навчання російських військ у зв`язку з навчаннями НАТО на території Грузії, заявив він журналістам. "Уже нині ми уважно їх (навчання) вивчаємо і аналізуємо".

"...Акцент буде зроблений на подоланні водних перешкод, застосуванні повітряного десанту. Особлива увага буде приділена підготовці снайперів - досвід контртерористичної операції на Північному Кавказі показав їх особливу важливість і ефективність", - зазначив генерал.

Крім того, він повідомив, що в обов`язковому порядку в навчаннях буде використаний і впроваджений досвід операції в Південній Осетії.

"Серйозні коригування зроблені щодо засобів зв`язку і розвідки, починаючи з тактичної ланки і, зокрема, солдата", - сказав заступник міністра і наголосив, що "перш за все ці зміни впроваджуватимуться у військових училищах і академіях, в цілому в системі навчання".

Також, за його словами, широко вивчається і узагальнюється досвід ведення бойових дій коаліційних військ в Іраку й Афганістані.