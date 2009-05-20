Парламент Данії схвалив розширення автономії Гренландії
10:11, 20 травня 2009Світ
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Ціна питання - корисні копалини
Датський парламент прийняв переважною більшістю голосів закон про розширену автономію Гренландії. Таким чином, затверджено результат референдуму, проведеного на острові в листопаді минулого року.
Як передає ІТАР-ТАСС, новий режим, який запроваджується в результаті переговорів з Данією, зокрема, надає гренландцям право самостійно розпоряджатися власними природними ресурсами - родовищами нафти і природного газу, золота і алмазів, урану, цинку і свинцю.
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