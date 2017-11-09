Обаму не взяли до складу журі присяжних в Чикаго (відео)

Екс-президент США Барак Обама з'явився в середу в суд Чикаго, щоб в якості цивільного обов'язку прийняти участь у роботі колегії присяжних, але його не обрали присяжним. Про це повідомляє CNN.

Обама з'явився у будівлі суду в супроводі співробітників Секретної служби, привітав потенційних колег по журі і разом з іншими переглянув 20-хвилинне відео про обов'язки присяжних засідателів.

У результаті колишній глава держави увійшов у групу присяжних засідателів, яку не викликали для участі в судовому засіданні.

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