Обаму не взяли до складу журі присяжних в Чикаго (відео)
Обама з'явився в будівлі суду і разом з іншими переглянув 20-хвилинне відео про обов'язки присяжних.
Екс-президент США Барак Обама з'явився в середу в суд Чикаго, щоб в якості цивільного обов'язку прийняти участь у роботі колегії присяжних, але його не обрали присяжним. Про це повідомляє CNN.
ОБАМА!Jury duty & I just shook hands with the best president ever!! #obama#Chicago#juryduty@BarackObama@POTUS44@MichelleObamapic.twitter.com/OxdX2g2E0F— Angel Martinez (@1992AngelM) November 8, 2017
Обама з'явився у будівлі суду в супроводі співробітників Секретної служби, привітав потенційних колег по журі і разом з іншими переглянув 20-хвилинне відео про обов'язки присяжних засідателів.
У результаті колишній глава держави увійшов у групу присяжних засідателів, яку не викликали для участі в судовому засіданні.
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