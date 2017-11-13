В результаті аварії потяга в Конго загинули 34 людини

Щонайменше 34 людини загинули і 26 постраждали в результаті аварії потяга в провінції Луалаба на південному сході Конго. Причина аварії поки невідома, повідомляє Fox News з посиланням на Associated Press.

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За словами губернатора Луалаби Річарда Муея Мангеза кількість жертв може зрости, оскільки після аварії кілька вагонів загорілися, а в деяких із них містилося пальне.

Зазначається, що поїзд перевозив вантаж з міста Лубумбаши в Луену, 11 з 13 вагонів загорілося.

До лікарень відвезли 30 людей, ще низка залишається на місці пригоди в очікуванні на транспорт.