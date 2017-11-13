В результаті аварії потяга в Конго загинули 34 людини
03:02, 13 листопада 2017Світ
56
Кількість жертв може зрости, оскільки після аварії 11 з 13 вагонів спалахнули.
Аварія трапилася в провінції Луалаба на південному сході ДР Конго / фото google.com
Щонайменше 34 людини загинули і 26 постраждали в результаті аварії потяга в провінції Луалаба на південному сході Конго. Причина аварії поки невідома, повідомляє Fox News з посиланням на Associated Press.
Читайте такожУ Фінляндії пасажирський потяг зіткнувся з військовим бронетранспортером, загинули чотири людини (відео)
За словами губернатора Луалаби Річарда Муея Мангеза кількість жертв може зрости, оскільки після аварії кілька вагонів загорілися, а в деяких із них містилося пальне.
Зазначається, що поїзд перевозив вантаж з міста Лубумбаши в Луену, 11 з 13 вагонів загорілося.
До лікарень відвезли 30 людей, ще низка залишається на місці пригоди в очікуванні на транспорт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter