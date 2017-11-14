У Сирії загинув російський боксер, який воював на боці ІДІЛ

У Сирії під час війни загинув російський боксер В'ячеслав Лапшин.

Як пише ТСН, спортсмен загинув ще у березні минулого року, але про це стало відомо лише зараз, адже спортсмен воював на боці терористів ІДІЛ.

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У 2006 році боксер став переможцем Малих олімпійських ігор та чемпіоном Росії.

Як повідомляє «Meduza» його вдова Руфіна і четверо дітей повернулися в Росію 13 листопада. Літак доставив їх з Сирії в Грозний.

15 років тому він прийняв іслам.