Посол США: Україна не має вибирати між Заходом і Росією

Україна може мати сталі продуктивні відносини як із Заходом, так і з Росією, і не повинна обирати між ними.

Про це заявив у статті для «Дзеркала тижня» Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, який завершує свою дипломатичну місію в Україні.

«Що стосується зовнішніх відносин і питання, чи може Україна мати сталі продуктивні відносини як із Заходом, так і з Росією, відповім: так, може. Україні потрібні позитивні, плідні відносини з усіма її сусідами на основі взаємоповаги», - заявив В.ТЕЙЛОР.

«США відкидають тезу, що Україна повинна «вибирати»: або Захід, або Росія», - наголосив дипломат.

Він також дав позитивну оцінку стану американсько-українських відносин, підкресливши їх важливість для Президента Барака ОБАМИ та держсекретаря Гілларі КЛІНТОН.

«Україна - важливий партнер для Сполучених Штатів», - заявив посол, підтвердивши намір нового керівництва США розвивати двосторонні відносини й надалі: «Нова адміністрація спирається на існуючі проекти та партнерства і розглядає нові галузі співпраці, що їх підказують наші спільні інтереси й цінності».