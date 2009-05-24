Президента Каннського фестивалю збив автомобіль

Президент Каннського кінофестивалю Жиля ЖАКОБА збив автомобіль на центральному бульварі Канн - набережній Круазетт і травмував руку.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, інцидент, про який оголошено сьогодні на фестивалі, стався минулої суботи.

Травма, яку офіційний представник кінофоруму назвав «пораненням», була одержана тієї миті, коли Ж.ЖАКОБ йшов набережною. Авто, яке їхало за ним повільно, збило його.

79-річний президент впав і пошкодив руку. Проте, за словами офіційних осіб, травма не складна. Очікується, що сьогодні Ж.ЖАКОБ буде присутнім на церемонії закриття фестивалю.