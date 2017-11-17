У Парижі з'являться таксі на автопілоті

Електричне та автономне таксі, розраховане на 6 осіб, з'явиться в Парижі до кінця наступного року. Про це повідомляє Euromag з посиланням на Challenges.

Модель, що отримала назву Autonom Cab і розроблена ліонською компанією Navya, відрізняється від попередньої модифікації автономного автомобіля Autonom Shuttle, яка здатна слідувати без водія лише по заданому маршруту.

Робот-таксі в Парижі зможе охоплювати різні маршрути. Його рівень автономності буде дорівнює 5.

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Пасажири автономного таксі будуть вказувати точку призначення за допомогою мобільного додатку. Бортовий комп'ютер таксі прокладе маршрут з урахуванням побажань кожного з шести клієнтів.

Компанія має намір випустити перші екземпляри Autonom Cab в другому триместрі 2018 го року для Європи і Австралії. Остаточний список міст, де з'являться таксі без водія, поки не складений.