У Данії 17-річну дівчину засудили на 8 років за спробу підірвати дві школи

У Данії апеляційний суд визнав 17-річну дівчину винною у підготовці теракту і підвищив їй термін позбавлення волі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на данську газету Ekstra Bladet.

У травні цього року районний суд датського міста Хольбек північно-західній Зеландії засудив дівчину до шести років позбавлення волі.

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Апеляційний суд підтвердив висновки про вину дівчини і повідомив про підвищення терміну позбавлення волі на два роки.

Дівчині було лише 15 років, коли вона зайнялася підготовкою теракту. Зокрема, вона мала намір підірвати школу, в якій навчалася сама, та єврейську школу у Копенгагені.

Під час обшуку в її квартирі поліція виявила інструкції та хімічні препарати для виготовлення вибухових пристроїв.