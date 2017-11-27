Італія просить ЮНЕСКО визнати піцу світовим надбанням

Італія сподівається, що ЮНЕСКО надасть неаполітанській піці спеціальний статус.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

Так, два мільйони італійців підписали петицію, яка закликає надати неаполітанській піці статус світового надбання.

Італійці хочуть офіційного визнання, що виготовлення піци є формою мистецтва, яка народилася в Неаполі.

Отримання відповідного статусу від ЮНЕСКО допоможе боротися з кулінарними зловживаннями, такими як піца, прикрашена консервованою кукурудзою, креветками, нарізаним салатом, майонезом та іншими інгредієнтами, що наводять жах на італійців.

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"Неаполітанська піца як традиційна страва офіційно визнана Європейським Союзом з 2010 року, але тепер мета полягає в забезпеченні міжнародного визнання", - заявили у співтоваристві національних виробників продуктів харчування Coldiretti.

Піцу хочуть захистити від так званого харчового піратства. Зокрема, серед зловживань називають використання інгредієнтів для приготування піци іноземного походження, коли продукт виготовляється "з борошна, зробленого з української пшениці, моцарелли з литовської сировини, туніської оливкової олії та китайського томатного пюре".

Італія вже здобула визнання для унікального вина з винограду, що росте на острові Пантеллерія, виготовлення скрипок у місті Кремона, сицилійського лялькового театру та середземноморської дієти (останнє разом з Іспанією, грецією, Португалією, Марокко, хорватією та Кіпром).