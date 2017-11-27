Легендарний радянський актор Олег Табаков потрапив до реанімації

Директора Московського художнього театру, народного артиста СРСР Олега Табакова госпіталізували у відділення реанімації. Про це агентству "РИА Новости" повідомили в довідковій службі Першої міській лікарні.

"Він госпіталізований у 6-е відділення реанімації", - повідомив співрозмовник агентства.

За даними деяких ЗМІ, медики підозрюють у Табакова важке запалення легенів.

Вчора стало відомо, що МХТ імені Чехова скасував показ вистави "Рік, коли я не народився", запланований на 27 листопада. Головну роль у постановці грає Табаков.

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Зазначимо, що у вересні Табаков виступив в Московському театрі-студії «Табакерка» після знеболюючого уколу. Акторові стало погано перед виходом на сцену. У Табакова був напад болю. Йому викликали швидку допомогу і запропонували скасувати виступ, однак артист відмовився від цього.

Табаков, відомий за фільмами «Війна і мир», «Сімнадцять миттєвостей весни», «Дванадцять стільців», «Д'артаньян і три мушкетери», «Кілька днів з життя Обломова», «Москва сльозам не вірить», «Людина з бульвару Капуцинів». Артист також працює художнім керівником МХТ імені Чехова і «Табакерки».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Санкт-Петербурзі помер актор Микола Годовіков, відомий по ролі Петрухи у фільмі «Біле сонце пустелі».