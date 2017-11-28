У Бельгії несправний поїзд наїхав на бригаду робітників
09:39, 28 листопада 2017Світ
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Поїзд, подолавши 14 км по нахилу наїхав на бригаду робітників, які працювали на шляхах.
У Бельгії сталася НС на залізниці / DPA
У Бельгії в результаті наїзду несправного поїзда на групу робітників загинули дві людини, ще 12 постраждали. Про це повідомляє European News.
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Двоє з постраждалих отримали важкі травми. Інцидент стався в провінції Ено в комуні Морланвельц під час буксирування поїзда, який отримав раніше пошкодження в результаті зіткнення з легковим автомобілем.
Поїзд відчипився з іншим складом і подолавши 14 км по нахилу наїхав на бригаду робітників, які працювали на шляхах. Причина події встановлюється.
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