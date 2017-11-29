Пентагон: північнокорейська балістична ракета впала в Японське море (відео)

Військові Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) запустили в середу, 29 листопада, близько третьої години ранку за місцевим часом балістичну ракету. Про це повідомила інформаційна агенція Yonhap з посиланням на об'єднаний комітет штабів Південної Кореї, як пише DW.

У США заявили, що запущена КНДР ракета пролетіла близько тисячі кілометрів та впала в Японське море. "Початкова оцінка показує, що це була міжконтинентальна балістична ракета", - повідомив представник Пентагону полковник Роберт Меннінг. Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ця ракета злетіла найвище, ніж усі інші північнокорейські ракети.

Однією з перших на запуск ракети відреагувала Японія. "Ми вважаємо, що такі провокаційні дії з боку Північної Кореї є неприйнятними, і висловлюємо протест", - заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга. Японія заявила про намір скликати надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН через запуск Пхеньяном балістичної ракети.

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Обурення висловили й у Європейському Союзі. "Цей запуск є ще однією серйозною провокацію, а також серйозною загрозою міжнародній безпеці в цілому", - заявили у прес-службі верховної представниці ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні. Чергові ракетні випробування є "неприйнятним подальшим порушенням" міжнародних зобов'язань Північною Кореєю, підкреслила прес-секретарка Могеріні.

Державний департамент США засудив запуск та закликав всі країни продовжити економічні санкції проти Пхеньяна.