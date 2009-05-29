Баррозу заявив, що у Європи немає грошей на газ для України

Президент Єврокомісії Жозеф БАРОЗУ заявляє, що ЄС поки не може допомогти Україні фінансово в оплаті за газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ж.БАРРОЗУ заявив сьогодні на прес-конференції, розповідаючи про зміст своєї телефонної розмови з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

“Він повідомив, що Україна просила певну підтримку щодо фінансування. Я дав В.ПУТІНУ нашу оцінку ситуації”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

“Це дуже складно з нашим нинішнім європейським бюджетом допомогти Україні”, - додав він.

Водночас, Ж.БАРРОЗУ повідомив, що подякував В.ПУТІНУ за інформацію, яка, на його думку, дає можливість попередити можливу кризу.

“Я пообіцяв порушити це питання на зустрічі з лідерами країн-членів ЄС з тим, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити на цьому етапі”, - зазначив Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН та Ж.БАРРОЗУ провели телефонну розмову щодо ситуації з постачанням російського газу до ЄС через Україну.