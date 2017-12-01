Трамп неодноразово закликав Сенат припинити розслідування втручання Росії у вибори – NYT

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав республіканців у Сенаті, включаючи голову комітету, припинити розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.

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Про це повідомляє газета The New York Times, передає Радіо Свобода. Те, що Трамп хоче якнайшвидшого завершення розслідування, підтвердив в інтерв'ю виданню голова комісії у справах розвідки Сенату США Річард Бар. За словами Барра, він відповів президенту, що розслідування закінчиться тоді, коли комісія опитає всіх, кого необхідно.

Крім того, за даними співрозмовників NYT, Трамп також вимагав якнайшвидшого завершення розслідування від лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнела та члена комітету з розвідки Роя Бланта.

Газета також цитує колишнього голову комітету з розвідки Дайан Фейнстейн. Представник демократів заявила, що прохання Трампа були недоречні і порушують принцип поділу влади. За словами Фейнстейн, такий тиск ніколи не повинен надаватися державною особою, коли законодавча гілка влади проводить розслідування.

У свою чергу представник Білого дому Раджив Шах заявив NYT, що Трамп, звертаючись до сенаторів, не намагався вплинути на розслідування. Однак, за словами Шаха, президент вважає, що доказів змови з Кремлем немає, і всі розслідування повинні бути завершені.

У США ведеться розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США. На початку серпня спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування "російського сліду" в минулорічних виборах. Мюллер з'ясовує, чи мав місце зговір штаб Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Москва можливість свого втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає.