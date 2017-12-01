Генпрокурор США відповість на запитання спецкомітету сенату шодо "російського втручання"

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс відповість на запитання членів комітету з розвідки палати представників у рамках розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, пише газета The Hill.

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На думку сенаторів, Сешнс міг приховати інформацію про спроби організувати зустріч американського президента Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним під час виборів в США в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор США Джеф Сешнс жартома упевнився, що в залі немає росіян і пов'язаних з росіянами присутніх, перед початком свого виступу на національних зборах юристів у Вашингтоні.