У Росії назвали втрати військовослужбовців за 5 років, пік смертей припав на 2014 рік - ЗМІ

За період з 2012 по 2016 рік в Росії померло понад 3 тисячі військовослужбовців, пік смертей припав на 2014-й рік, коли почалася військова агресія Росії проти України.

Такі дані містяться в документах тендеру на страхування військовослужбовців у 2018-2019 роках, які виграла компанія "Согаз", пише російська газета "Ведомости".

Згідно документації тендеру, у 2012 році померли 630 російських військовослужбовців, у 2013 році - 596, у 2014 році - 790, в 2015 році - 626 та у 2016 році - 393. Всього - 3035 військовослужбовців. Причини смерті в документах не вказані.

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За словами колишнього офіцера Міноборони РФ, страхуються всі військовослужбовці - і призовники, і військовослужбовці контрактної служби, в тому числі офіцери, тому зазначені в документах тендеру цифри повинні ставитися до всіх категорій військовослужбовців.

"Ведомости" відповідають, що пік смертей серед російських військових припав на 2014 рік, коли російська армія брала участь у бойових діях на території України.

При цьому колишній офіцер Міноборони РФ вважає, що втрати російської армії в цій операції - якщо вірити даним тендеру - були приблизно на тому ж рівні, що й під час військової операції в Південній Осетії 2008 р., коли загинув 71 військовослужбовець.

"Ведомости" нагадують, що міністерство оборони Росії перестало публікувати статистику про померлих від усіх причин (хвороби, вбивства, самогубства, аварії, нещасні випадки, в тому числі на навчаннях, бойові втрати) військовослужбовців з 2010 р. При цьому, за офіційними заявами, у 2008 р. загинула 471 людина, у 2009 і 2010 рр., за даними прокуратури, загинули 470 і 478 осіб відповідно.