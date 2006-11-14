Ющенко: до СОТ залишилося 37 днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що 21 грудня цього року на засіданні СОТ буде прийнято остаточне рішення про вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Києві на україно-литовському бізнес-форумі.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна сьогодні знаходиться у фінальній стадії підготовки необхідних для вступу до СОТ документів. Він нагадав, що залишилось ухвалити 12 законопроектів і необхідна правова база буде сформована.

«Переконаний, що 21 грудня цього року робоча група винесе позитивний робочий звіт відносно вступу України в СОТ. Я в цьому переконаний. Ми майже все зробили для того, щоб це відбулось», - наголосив Президент.