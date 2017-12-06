Соліст Linkin Park перед самогубством не вживав наркотики - експертиза

Фронтмен групи Linkin Park Честер Беннінгтон, який скоїв самогубство, перед смертю не вживав наркотики.

Про це повідомляє TMZ, що отримав копію звіту про розтині тіла.

Згідно з результатами аутопсії і токсикологічної експертизи, у першому аналізі крові Беннінгтона виявили сліди MDMA (екстазі).

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Однак, результати двох наступних тестів спростували це, внаслідок чого був зроблений остаточний висновок, що в момент смерті загиблий не знаходився під впливом наркотиків.

Вдова Беннінгтона Талінда розповіла виданню, що після спроби самогубства в 2006 році лікар прописав її чоловікові антидепресанти, які Честер не приймав більше року.

Музикант не залишив передсмертної записки, однак слідчі знайшли написану від руки "очевидну біографію". Раніше повідомлялося, що в будинку Беннінгтона криміналісти не знайшли наркотиків, лише почату пляшку алкоголю в спальні.

Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. Беннінгтон був похований 29 липня недалеко від свого будинку в ботанічному саду Палос-Вердес-Естейтс, штат Каліфорнія.