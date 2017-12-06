Соліст Linkin Park перед самогубством не вживав наркотики - експертиза
Вдова Беннінгтона Талінда розповіла, що після спроби самогубства в 2006 році лікар прописав її чоловікові антидепресанти.
Фронтмен групи Linkin Park Честер Беннінгтон, який скоїв самогубство, перед смертю не вживав наркотики.
Про це повідомляє TMZ, що отримав копію звіту про розтині тіла.
Згідно з результатами аутопсії і токсикологічної експертизи, у першому аналізі крові Беннінгтона виявили сліди MDMA (екстазі).
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Однак, результати двох наступних тестів спростували це, внаслідок чого був зроблений остаточний висновок, що в момент смерті загиблий не знаходився під впливом наркотиків.
Вдова Беннінгтона Талінда розповіла виданню, що після спроби самогубства в 2006 році лікар прописав її чоловікові антидепресанти, які Честер не приймав більше року.
Музикант не залишив передсмертної записки, однак слідчі знайшли написану від руки "очевидну біографію". Раніше повідомлялося, що в будинку Беннінгтона криміналісти не знайшли наркотиків, лише почату пляшку алкоголю в спальні.
Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. Беннінгтон був похований 29 липня недалеко від свого будинку в ботанічному саду Палос-Вердес-Естейтс, штат Каліфорнія.