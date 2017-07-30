Вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона поховали в Каліфорнії

Вокаліст гурту Linkin Park Честер Беннінгтон був похований 29 липня неподалік від свого будинку в ботанічному саду Палос-Вердес-Естейтс, штат Каліфорнія, повідомляє газета.ру з посиланням на TMZ.

На закритий похорон прийшли кілька сотень людей - члени родини та друзі музиканта. На сцені в рамках церемонії встановили повноцінний набір музичних інструментів для виконання пісень у пам'ять про учасника Linkin Park.

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Поліція забезпечила заходи безпеки, щоб не допустити інцидентів на церемонії. Багато фанатів по всьому світу організували свої власні церемонії прощання після того, як близькі Беннінгтона відмовилися від ідеї відкритого похорону.

Гості, які відвідали церемонію прощання з музикантом, мали на руці браслет, подібний до тих, які видають у VIP-зони на концертах.

Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.