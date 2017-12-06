Путін оголосив про участь у виборах президента Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив про намір балотуватися на четвертий термін на виборах в 2018 році. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на зустрічі в Нижньому Новгороді в ході зустрічі з працівниками заводу ГАЗ.

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«Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації», - сказав Путін.

Путін перші два терміни по чотири роки займав в 2000-2008 році, з 2008 по 2012 обіймав посаду прем'єр-міністра, а з 2012 після внесення змін до конституції був знову обраний вже на шість років.

Як повідомляв УНІАН, чергові вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії українського Криму, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.