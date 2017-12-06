Інтрига зберігається: Путін знов уник відповіді про участь у виборах президента РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення про участь у виборах ухвалить найближчим часом.

Читайте такожПутін уник відповіді на питання про новий президентський термінЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на церемонії вручення премії «Доброволець Росії».

Путін зазначив, що рішення про участь у виборах президента для будь-якої людини дуже відповідальне.

«Тому що мотивом при ухваленні рішення може бути тільки прагнення поліпшити життя людей у нашій країні, зробити країну більш потужною, захищеною, спрямованою в майбутнє», - сказав він.

За його словами, цього можна досягти тільки, якщо люди довіряють і підтримують.

«Якщо я таке рішення ухвалю, то ви і люди, близькі вам по духу, підтримаєте це рішення?». - звернувся російський лідер до залу.

Відповідь зал дав схвальним гулом і криками «так».

«Я розумію, що це рішення має бути ухвалено найближчим часом, і воно буде ухвалено і, ухвалюючи його, я, звичайно, врахую і нашу сьогоднішню розмову і вашу реакцію», - сказав Путін.

Після цього, зал почав скандувати "дякуємо".

Чергові вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії українського Криму, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року. Путін балотуватиметься на четвертий термін.