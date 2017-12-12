Вибух у Нью-Йорку: нападник заявив, що хотів помститися за дії Ізраїлю в Газі

Терорист Акаїд Уллах, який намагався підірвати себе на автовокзалі на Манхеттені в Нью-Йорку, виявився колишнім водієм таксі, чия ліцензія втратила чинність.

Також він заявив, що його атака була помстою, пише New York Post.

Так, 27-річний виходець із Бангладеш, який перебуває в лікарні під наглядом поліції, заявив, що намагався помститися за дії Ізраїлю в Газі після визнання Трампом Єрусалиму столицею єврейської держави.

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Також він уточнив, що натхненний ідеями «Ісламської держави», проте слідчі не побачили зв'язку бруклінського таксиста з терористами.

Фото Акаїда Уллаха опублікувало агентство Reuters.

Акаїд Уллах в домашніх умовах виготовив бомбу і прикріпив її до себе липучкою. В результаті вибуху він отримав поранення рук і живота. Також постраждали три людини, що знаходилися поруч з терористом. Всі три жертви отримали незначні травми, які включали дзвін у вухах і головний біль.

Раніше повідомлялося, що у Таймс-сквер на Манхеттені на території автобусної станції пролунав вибух. У поліції заявили, що вибух на автовокзалі Манхеттена був "спробою терористичного нападу" з використанням "низькотехнологічного пристрою".