Поліція назвала вибух на автовокзалі Нью-Йорка терористичною атакою
17:30, 11 грудня 2017Світ
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У поліції також зазначили, що в її ході був використаний "низькотехнологічний пристрій".
Поліція повідомила про затримання підозрюваного / фото twitter.com/BBCBreaking
Вибух у Нью-Йорку в Манхеттені на автовокзалі був "спробою терористичного нападу" з використанням "низькотехнологічного пристрою". Про це повідомила влада міста, як передає BBC.
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Поліція повідомила про затримання підозрюваного, який отримав травми під час інциденту.
Всього внаслідок вибуху постраждали четверо, їх життю нічого не загрожує.
Раніше повідомлялося, що біля Таймс-сквер на Манхеттені на території автобусної станції пролунав вибух.
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