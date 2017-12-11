Поліція назвала вибух на автовокзалі Нью-Йорка терористичною атакою

Вибух у Нью-Йорку в Манхеттені на автовокзалі був "спробою терористичного нападу" з використанням "низькотехнологічного пристрою". Про це повідомила влада міста, як передає BBC.

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Поліція повідомила про затримання підозрюваного, який отримав травми під час інциденту.

Всього внаслідок вибуху постраждали четверо, їх життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що біля Таймс-сквер на Манхеттені на території автобусної станції пролунав вибух.