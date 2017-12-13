Ізраїльська влада заарештувала одного із лідерів ХАМАСу

Ізраїльська влада заарештувала одного з лідерів радикального палестинського ісламістського руху ХАМАС. Шейх Хасан Юсеф, який вважається одним із засновників ХАМАСу, був арештований у ніч на середу, 13 грудня, в своєму будинку в Рамалласі, повідомила прес-секретар ізраїльської армії, як пише DW.

Армійська операція, в ході якої на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, було затримано понад 30 палестинців, пройшла спільно з антитерористичною спецслужбою ШАБАК і прикордонною поліцією. Затриманих підозрюють у причетності до сплеску насильства, каталізатором якого стала заява президента США про визнання Єрусалиму столицею єврейської держави.

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Одночасно ВПС Ізраїлю в ніч на середу завдали удару по позиціях ХАМАС у відповідь на пуск палестинцями ракети.

Рух ХАМАС, який контролює сектор Газа, а на Західному березі річки Йордан знаходиться в опозиції до ФАТХ, правлячому через інститути Палестинської національної адміністрації. В Ізраїлі, США та Євросоюзі ХАМАС вважається терористичною організацією. Після заяви Дональда Трампа по Єрусалиму лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія закликав палестинців до "третьої інтифади". В результаті численних сутичок, збройних нападів та обопільних ракетних обстрілів постраждали сотні людей.