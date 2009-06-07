Партія Ангели Меркель лідирує на виборах до Європарламенту

Партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) чинного канцлера Німеччини Ангели Меркель лідирує у ФРН на виборах до Європейського парламенту. Як повідомили представники місцевих ЗМІ, провівши опитування на виході з виборчих ділянок (exit polls), за партію канцлера проголосували 38% виборців.

Вони також зазначили, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмайера одержала 21,3% голосів, "Вільна демократична партія" - 10,5%, "Зелені" - 12,0%, "Ліві" - 7,0%.

Решта партій ділить 11% голосів виборців, передає Associated Press.

Сьогодні в країнах Євросоюзу пройшов останній раунд виборів до Європейського парламенту. Голосували виборці 19 країн з 27, що входять до ЄС, громадяни 6 країн, включаючи Велику Британію, Ірландію, Нідерланди і Чехію, вже раніше віддали голоси за своїх обранців, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Всього в голосуванні могли взяти участь більше 375 млн. виборців, вони мають вибрати 736 членів Європарламенту.

Європарламент є практично єдиним інститутом ЄС, депутатів якого обирають безпосередньо самі громадяни країн Європейського союзу. Кількість депутатських місць є пропорційною кількості жителів кожної країни. Європейський парламент не має прямих владних повноважень. В його віданні знаходиться розгляд законопроектів, що мають силу на всій території ЄС, і голосування за них, затвердження бюджету ЄС, розгляд заявок на членство в ЄС, питання гуманітарного характеру і деякі інші.