В Атлантиці знайшли тіла 17 загиблих в авіакатастрофі лайнера Air France

У районі падіння А-330 виявлені тіла 17 загиблих із зниклого лайнера.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив на прес-конференції підполковник бразильських ВПС Енрі МУНЬОС. За його словами, 4 тіла належать чоловікам і 4 - жінкам. Стать інших поки що не встановлено.

Дев`ять тіл на борту фрегата "Констітуїсау" бразильських ВМС транспортуються в бік архіпелагу Фернанду-ді-Норонья біля берегів Бразилії. Звідти вони будуть переправлені в місто Ресифі для впізнання. Передбачається, що це буде зроблено вже сьогодні. Решта восьми тіл знаходиться на борту французького корабля, що також бере участь у пошуках.

Крім п`яти кораблів ВМС Бразилії, у пошуках задіяно французький фрегат, а з повітря підтримку надають 14 літаків. Найближчим часом, сказав Е.МУНЬОС, інтенсивність операції буде збережена на нинішньому високому рівні. Основний район пошуків віддалений на 70 км від того місця, де із зниклого аеробуса в ніч на 1 червня прийшов останній автоматичний сигнал про виниклі неполадки. Це приблизно за 1,2 тис. км від побережжя Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, рейс Air France 447 1 червня вилетів з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро і мав приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля. Зв`язок з літаком було втрачено через чотири години після вильоту, коли борт знаходився над Атлантикою. На борту перебували 12 членів екіпажу і 216 пасажирів з 32 країн.