У Канаді знайшли мертвими мільярдера і його дружину (відео)

У канадському Торонто були знайдені мертвими канадський мільярдер, засновник фармацевтичної компанії Apotex Баррі Шерман і його дружина. Як повідомляє The Globe and Mail, тіла подружжя Шерман були виявлені в підвалі їхнього власного будинку, передає ТСН.

У поліції поки не розглядають версію вбивства, однак розслідують обидві смерті як "підозрілі". Правоохоронці не повідомили, чи були на тілах подружжя якісь травми, а також чи були сліди злому.

Смерть Баррі Шермана стала великою несподіванкою для його рідних, знайомих і колег. У Канаді бізнесмена називали філантропом і одним з лідерів у галузі охорони здоров'я.

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"Всі ми в Apotex глибоко вражені і засмучені цією новиною, і наші думки і молитви з їх родиною в цей час", - наводить CBC News заяву компанії.

Водночас канадський сенатор Лінда Фрам назвала подружжя Шерман найбільш шанованими членами єврейської спільноти Канади, зазначивши що їхня смерть - горе для всієї громади.

Баррі Шерман заснував компанію Apotex 1974 року. Вона стала одним з найбільших виробників ліків у Канаді. Статки Шермана оцінювалися в $3,65 мільярда, він перебував на 15 місці серед найбагатших людей Канади.

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