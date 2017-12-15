Пострілом у голову: у Дніпрі жорстоко вбили родину підприємців - ЗМІ

У приватному триповерховому будинку в ніч з 13 на 14 грудня виявили тіла сімейної пари - підприємців з вогнепальними пораненнями в голову. Про це повідомило джерело "Обозревателя".

НП сталася в селищі Самарівка на території садового товариства "Черешня". За інформацією джерела, загиблих виявили у цокольному поверсі особняка.

Чоловікові і жінці було 62 52 роки відповідно. Злочинець (-і) зробили один постріл в голову чоловіка і два в голову його дружини. Судячи по слідах, глава сім'ї чинив опір - в минулому він професійно займався боксом.

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Будинок сімейної пари виділявся на тлі поруч розташованих будівель – три поверхи, хороший ремонт.

"До 2014 року чоловік займався постачанням продуктів харчування на "Укрзалізницю". Однак після Революції гідності зв'язку з керівництвом підприємства розірвалися, тендери вже не вдавалося виграти. У сім'ї почалися фінансові проблеми. За останньою інформацією, пара недавно продала квартиру, аби розрахуватися з боргами. Можливо, ці гроші і шукали злочинці", - розповіло джерело.

З території домоволодіння зник автомобіль Toyota, також відомо, що злочинці забрали різне майно, в тому числі зареєстровану мисливську рушницю.

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