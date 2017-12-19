Через пару тижнів роботи найбільший авіаносець у Великобританії почав протікати

08:37, 19 грудня 2017
Світ
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Проблема з ущільненням валу відбулася через пару тижнів з початку служби авіаносця в складі Королівського військово-морського флоту

REUTERS

Найбільший авіаносець у Великобританії Queen Elizabeth, названий на честь британської королеви Єлизавети I, почав протікати через несправність, повідомляє The Guardian.

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Відзначається, що проблема з ущільненням валу відбулася через пару тижнів з початку служби авіаносця в складі Королівського військово-морського флоту (ВМФ).

Представник ВМФ заявив, що ремонт авіаносця запланований під час стоянки в Портсмуті.

Авіаносець Queen Elizabeth вартістю £3,1 млрд приступив до служби у складі Королівського військово-морського флоту на початку грудня.

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Теги: #авіаносець Великобританії Єлизавета