Через пару тижнів роботи найбільший авіаносець у Великобританії почав протікати
08:37, 19 грудня 2017Світ
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Проблема з ущільненням валу відбулася через пару тижнів з початку служби авіаносця в складі Королівського військово-морського флоту
REUTERS
Найбільший авіаносець у Великобританії Queen Elizabeth, названий на честь британської королеви Єлизавети I, почав протікати через несправність, повідомляє The Guardian.
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Відзначається, що проблема з ущільненням валу відбулася через пару тижнів з початку служби авіаносця в складі Королівського військово-морського флоту (ВМФ).
Представник ВМФ заявив, що ремонт авіаносця запланований під час стоянки в Портсмуті.
Авіаносець Queen Elizabeth вартістю £3,1 млрд приступив до служби у складі Королівського військово-морського флоту на початку грудня.
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