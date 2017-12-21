На кордоні Південної Кореї і КНДР обмінялися попереджувальними пострілами через перебіжчика

Військові Південної і Північної Кореї зробили попереджувальні постріли біля демаркаційної лінії. Про це повідомляє «Ренхап»з посиланням на представника об'єднаного комітету начальника штабів.

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Представник комітету розповів, що після того, як солдат КНДР перебіг в Південну Корею, північнокорейські прикордонники підійшли до демаркаційної лінії «мабуть, у пошуках перебіжчика».

У зв'язку з цим південнокорейські солдати зробили близько 20 пострілів.

Приблизно через 40 хвилин з північнокорейської сторони пролунало кілька пострілів, але кулі кордон не перетнули.

Раніше повідомлялося, що в Південну Корею через сухопутний кордон перебрався ще один північнокорейський військовослужбовець.