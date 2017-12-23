Російські академіки звинуватили голову ФСБ у виправданні сталінських репресій

Група академіків і членів-кореспондентів Російської академії наук (РАН) опублікувала відкритий лист із коментарем до інтерв'ю директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова.

Як передає Радіо Свобода, вчені звинуватили голову спецслужби у виправданні репресій.

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«Мабуть, вперше після XX з’їзду КПРС (1956 рік) одна з вищих посадових осіб нашої держави виправдовує масові репресії 1930-40-х років, що супроводжувалися несправедливими вироками, тортурами і стратами сотень тисяч ні в чому не винуватих наших співгромадян», – йдеться у відкритому листі вчених.

Автори листа нагадують, що в ті роки були розстріляні і загинули в таборах тисячі вчених і інженерів, багатьом репресованим дивом вдалося вижити.

«На жаль, мало хто, крім фахівців, уявляє, яка величезна кількість чудових учених… була знищена в розквіті своєї діяльності», – нагадують академіки.

Автори листа додають, що репресії торкнулися армії, де втрати командирів були більшими, ніж у роки Другої світової війни, і всього суспільства.

Вчені заявили, що «рішуче протестують проти ревізії уявлень про нелюдську і антинародну сутність репресій».

Напередодні столітнього ювілею Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК) директор ФСБ Олександр Бортніков дав велике інтерв’ю «Российской газете» – офіційного органу друку уряду Росії.

У розмові Бортніков виклав відомчий погляд на історичні події останніх ста років. Багато його заяв суперечили як історичним фактам, так і один одному.