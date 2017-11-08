Чергові обшуки у кримьских татар в окупованому Криму: МЗС України вимагає від Росії припинити репресії
12:31, 08 листопада 2017Суспільство
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У МЗС заявили, що вимагають від російської влади припинити обшуки.
У МЗС України також вимагають допустити моніторингові місії / фото УНІАН
Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити чергові обшуки кримських татар в окупованому Криму.
Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.
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«Чергові обшуки, затримання кримських татар. Вимагаємо від російської окупаційної влади припинити репресії, допустити моніторингові місії. Крим кровоточить (#CrimeaIsBleeding)», - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше громадська організація «Кримська солідарність» заявилапро чергові обшуки і затримання кримськотатарських активістів у низці населених пунктів окупованого Криму.
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