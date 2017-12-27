Стівен Кінг розповів, чому екранізація "Темної вежі" вийшла провальною

Через кілька місяців після виходу в прокат блокбастера за мотивами культового фентезі «Темна вежа» його автор Стівен Кінг вирішив прокоментувати, чому фільм провалився. Світові збори трохи перевищують $100 млн, при тому що бюджет стрічки склав $60 млн, пише Телекритика.

Читайте такожЗгвалтував і вбив 33 хлопців: ЗМІ розповіли, хто був прототипом жахливого клоуна з "Воно"

На думку письменника, одна з причин - віковий рейтинг. "Справжня проблема, як мені здається, полягає в тому, що після фінального монтажу у картини знизився рейтинг PG-13. Студія явно хотіла дістати всіх глядачів, скажімо, від 12 до будь-якого віку", – цитує його THR Russia. - Це призвело до того, що фильм втратив «жорсткість» оригіналу: "Він став чимось таким, про що кажуть: "Ну, так, але тут немає нічого такого, чого ми ще не бачили".

Ще однією причиною Кінг називає те, що сюжет стрічки відбувається десь у середині циклу. "Я подумав: "Люди будуть явно заплутані цим", і виявився правим. Так що десь тут теж криється проблема", – говорить автор. Він намагався донести це до Columbia Pictures, але глави студії не захотіли нічого міняти.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Стівену Кінгу виповнилося 70 років - з цього приводу була опублікована добірка найяскравіших екранізацій його книг.