Нову залізничну станцію біля Стіни Плачу в Єрусалимі хочуть назвати іменем Трампа

В Ізраїлі хочуть назвати залізничну станцію іменем президента США Дональда Трампа на знак подяки за визнання Єрусалима столицею цієї держави.

Як повідомляє Reuters, нову станцію збудують біля Стіни плачу в Старому місті, прямо посеред місця, яке палестинці вважають частиною своєї столиці.

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"Я вирішив назвати Західну стіну (Стіна плачу - ред.) іменем президента США Дональда Трампа за його мужнє та історичне рішення визнати Єрусалим столицею єврейського народу та Держави Ізраїль", - заявив міністр транспорту Ісраель Катц.

Станція біля Стіни Плачу має стати частиною лінії швидкісного потяга з Тель-Авіва в Єрусалим, що будується, але ще перебуває на стадії проекту.

У Палестині вже відреагували на рішення Міністерства транспорту Ізраїлю. Вони засудили ймовірну назву нової станції.

"Екстремістський уряд Ізраїлю намагається воювати з часом, аби нав'язувати свої факти в місті Єрусалимі", - сказав член Організації звільнення Палестини Васель Абу Юссеф.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп оголосив, що Сполучені Штати в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва.

Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень в Єрусалимі і на палестинських автономних територіях. Під час сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, понад 700 дістали поранення.