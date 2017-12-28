У найстарішому Діснейленді атракціони зупинилися через аварію

В американському парку розваг Діснейленд, розташованому в Каліфорнії, сталася енергоаварія, через яку частина атракціонів була знеструмлена. Співробітники парку були змушені евакуювати відвідувачів, передає РБК.

У результаті відключення енергії зупинилися близько десятка атракціонів, у тому числі і обслуговуючий парк монорельс. На одному з атракціонів людям довелося близько 25 хвилин сидіти в темряві. Після співробітники парку супроводили їх до виходу.

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Як повідомили представники парку розваг, причиною аварії стала поломка трансформаторів, які обслуговували атракціони. Через кілька годин живлення було відновлено.

Діснейленд в Анхаймі, Каліфорнія, став першим парком розваг, відкритим Уолтом Діснеєм. Він почав працювати в 1955 році. У парку на площі близько 200 гектарів розташовано більше 50 атракціонів. У 2016 році його відвідали майже 18 млн туристів. За цим показником він зайняв друге місце у світі, поступившись лише іншому парку Діснейленд, розташованому у Флориді.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в США на найвищій у світі водній гірці загинув син конгресмена.