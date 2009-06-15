Росія готується до газової війни з Білоруссю?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко бойкотував саміт ОДКБ, що відбувся в Москві. Більш того, Мінськ оголосив «нелегітимними» всі прийняті на ньому рішення, тим самим спробувавши поставити під сумнів законність підписання угоди про Колективні сили оперативного реагування рештою шістьма лідерами країн ОДКБ. Як повідомляє у понеділок газета «Коммерсант», в Кремлі не збираються йти на компроміси з білоруським керівництвом, а готуються до жорсткого протистояння.

Вже найближчим часом Москва може почати нову атаку на Мінськ. Цього разу — газову. Ще в кінці травня радник посольства Росії в Білорусії з економічних питань Андрій Кузнецов заявив, що Білорусь розплачується за російський газ не в повному об`ємі. «Ціна на газ в першому кварталі повинна була складати $210 за тисячу кубометрів, проте оплата йде в межах $150»,- заявив дипломат. У грудні 2008 року питання про ціну на газ для Білорусі обговорювалося Дмитром Медведєвим і Олександром Лукашенком, вони домовилися, що ціна розраховуватиметься за наступною формулою: середньоєвропейська ціна зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 за вирахуванням транспортних витрат і експортного мита.

Проте ця домовленість залишилася усною. Цю обставину Росія може використати як інструмент додаткового тиску на Мінськ, вимагаючи виконувати умови контракту 2006 року і оплачувати поставки газу поквартально. Як повідомило учора джерело в «Газпромі», монополія вже «має фінансові претензії до білоруської сторони в рамках діючого контракту».

Газета.ру