У Фінляндії зупинилися всі потяги

День без залізниці доведеться сьогодні пережити фінам - усі потяги країни Суомі зупинилися сьогодні о 3 годині ночі за місцевим часом і вирушать у дорогу лише через добу, передає ІТАР-ТАСС.

Майже 200 тисяч чоловік, які щодня користуються послугами залізниць Фінляндії, змушені шукати інші засоби пересування.

Причиною, через яку все залізничне сполучення Фінляндії паралізоване на добу, став одноденний страйк залізничних робітників на знак протесту проти планів керівництва державного концерну VR Group, який забезпечує роботу залізниць країни, тимчасово звільнити 1500 чоловік, незважаючи на одержаний за підсумками 2008 року прибуток у 56 млн. євро. У страйку братимуть участь близько 7,5 тис. чоловік.