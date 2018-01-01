В Ірані кількість жертв зіткнень протестувальників з владою зросла до чотирьох осіб

В Ірані кількість жертв протестів, які відбуваються в країні з 28 грудня, зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє російське інформагентство РІА Новости з посиланням на місцеве агентство ILNA.

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Масові акції соціального протесту, які часом призводять до сутичок, проходять у великих містах Ірану - Тегерані, Мешхеді, Ісфахані і Решті.

Першими жертвами стали двоє людей, які загинули в місті Доруд. Влада при цьому стверджує, що «сили безпеки не відкривали вогонь по протестувальниках».

Ще дві людини загинули під час маніфестації в місті Ізе на південному заході Ірану.

«Народ міста Ізе, як і інші міста, виступив з протестом проти економічних проблем, що, на жаль, призвело до загибелі двох людей і декількох постраждалих», - заявив Хедаятолла Хадемі, член парламенту від регіону, де стався інцидент.

Як повідомляв УНІАН, в Ірані на тлі протестів обмежили доступ до Instagram і Telegram.