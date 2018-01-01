Папа Франциск закликав приймати більше біженців (відео)

Папа Римський Франциск з нагоди Всесвітнього дня миру, який відзначається 1 січня, закликав у новому році приймати більше біженців, які ризикують життям у тривалих і небезпечних подорожах задля того, щоб віднайти мир.

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Понтифік закликав державні інституції, а також церкви гарантувати біженцям мирне майбутнє та "якомога більше" розширити їхній прийом.

Напередодні, 31 грудня, понтифік заявив у підсумковій проповіді року, що 2017-ий ознаменувався великою кількістю "смерті, брехні та несправедливостей", а також "деградацією суспільства і довкілля". Людство у минулому році було "змарнованим і пораненим". "Ми повинні брати на себе відповідальність за все перед Богом, нашими братами та нашим творінням", - сказав понтифік.