Духовний лідер Ірану звинуватив у протестах "ворогів за кордоном"

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вперше висловився з приводу масових протестів, що охопили країну. Виступаючи з офіційним зверненням на одному з державних телеканалів у вівторок, 2 січня, духовний лідер країни заявив, що дії протестувальників управляються з-за кордону, як пише DW.

"В останні дні вороги Ірану надали порушникам спокою гроші, зброю, а також політичну підтримку, щоб заподіяти шкоду країні", - вважає Хаменеї. На його думку, "вороги Ірану" об'єдналися і використовують всі засоби, щоб доставити проблеми керівництву Ісламської Республіки.

Масові протести в ряді іранських міст почалися 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана і зростання цін, потім учасники акцій почали виражати загальне невдоволення урядом країни. Жертвами протестів, за станом на 2 січня, стали не менше 20 людей, в тому числі 16 демонстрантів. Понад 400 осіб було затримано.

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Зокрема, в новорічну ніч шість осіб померли від вогнепальних поранень у Туйсеркане на заході Ірану, ще двоє демонстрантів загинули в невеликому адміністративному центрі Ізі на південно-заході країни. 30 грудня в Доруді загинули ще два демонстранти, причому власті звинуватили в події бойовиків "Ісламського держави" і заперечували причетність поліції.

Стурбованість ескалацією ситуації в Ірані висловили, зокрема, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel), верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, глава МЗС Великобританії Борис Джонсон, МЗС Росії і МЗС Туреччини.