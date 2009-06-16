Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо Грузії

Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка продовжувала мандат місії спостерігачів ООН у Грузії, повідомляє РІА “Новости”. Голосування за проектом резолюції пройшло на засіданні РБ ООН у понеділок увечері. 10 з 15 країн-членів СБ ООН підтримали продовження мандата місії спостерігачів. Ще чотири (Китай, В`єтнам, Лівія і Уганда) утрималися.

Чинний мандат місії спостерігачів ООН в Грузії і Абхазії закінчується 16 червня.

Раніше у понеділок постпред Росії при ООН Віталій Чуркін дав зрозуміти, що РФ скористається правом вето, якщо в проекті резолюції будуть формулювання, що згадують територіальну цілісність Грузії.

Сполучені Штати Америки "глибоко розчаровані" тим, що Рада Безпеки ООН не змогла прийняти резолюцію щодо подовження мандата місії Організації в Грузії, заявила заступник постійного представника США при ООН Роузмері Дікарло на засіданні після голосування.

"Ми не хочемо припиняти місію ООН, ми прагли зберегти її, але ми не намагатимемося зберегти її за рахунок територіальної цілісності Грузії", - заявив напередодні президент Грузії Михайло Саакашвілі в Тбілісі на зустрічі з представниками парламентської більшості.

"Росія пропонує - хочете зберегти мандат ООН? Тоді поступіться територіальною цілісністю Грузії. Але наша головна цінність - це наше правове право, міжнародно визнана територіальна цілісність Грузії", - цитує слова Саакашвілі агентство "Новини-Грузія".

За словами президента, "Росія з 90-х років почала таємну війну проти Грузії по різних напрямах". "В першу чергу це те, що ми втратили кілька тисяч людей під час військових дій і одержали кількасот тисяч біженців. По-друге, Росія тоді ж провокувала в Грузії цивільне протистояння і внутрішні заворушення", - нагадав Саакашвілі.