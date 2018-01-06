Поліція перевірила будівлю Трамп Тауер через повідомлення про підготовку теракту
00:29, 06 січня 2018Світ
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Поліція не виявила нічого підозрілого.
Дзвінок надійшов із Брукліна / фото nyt.com
Поліція Нью-Йорка провела перевірку хмарочоса "Трамп Тауер" після повідомлення про підготовку теракту, повідомляє Daily News з посиланням на джерела в поліції.
Уточнюється, що поліція не виявила нічого підозрілого.
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За даними видання, дзвінок надійшов із Брукліна, звідки раніше вже були зареєстровані анонімні дзвінки про загрозу вибуху.
Поліція проводить розслідування.
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