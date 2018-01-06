Поліція перевірила будівлю Трамп Тауер через повідомлення про підготовку теракту

Поліція Нью-Йорка провела перевірку хмарочоса "Трамп Тауер" після повідомлення про підготовку теракту, повідомляє Daily News з посиланням на джерела в поліції.

Уточнюється, що поліція не виявила нічого підозрілого.

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За даними видання, дзвінок надійшов із Брукліна, звідки раніше вже були зареєстровані анонімні дзвінки про загрозу вибуху.

Поліція проводить розслідування.