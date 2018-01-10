Трамп подав позов проти BuzzFeed через наклеп

Особистий юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен подав позов проти порталу BuzzFeed і компанії Fusion GPS через «досьє» на американського президента.

Про це повідомляє Fox News.

«Вистачить цього фейкового «російського досьє». Подав позов про наклеп проти BuzzFeed за публікацію документа, повного брехні про президента і про мене!» — Коен написав у твіттері.

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Мова йде про так зване «досьє», яке нібито склав екс-співробітник британської розвідки Крістофер Стіл. В ньому розповідалося про «тісні зв'язки» Трампа з Росією. Уточнюється, що компанія Fusion GPS найняла Стіла для пошуку компрометуючої інформації на Трампа.

У BuzzFeed після позову Коена відзначили, що, незважаючи на заяви юриста, конгрес США і американська розвідка продовжують розслідування щодо цього документа.

Раніше повідомлялося, що в США вимагають почати розслідування відносно автора досьє про Трампа та Росію.