Трамп заявив про готовність до переговорів з Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть наносити військового удару по КНДР, принаймні, до тих пір, поки буде продовжуватися діалог між Північною і Південною Кореєю.

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Про це повідомляє прес-служба президента Південної Кореї Мун Чже Іна за підсумками телефонних переговорів двох лідерів у середу, передає Радіо Свобода.

Трамп також заявив, що і сам він готовий до переговорів з Пхеньяном, йдеться в повідомленні.

Напередодні в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю відбулися перші за два роки прямі міжкорейські переговори. По їх закінченні КНДР заявила, що відправить на зимову Олімпіаду в Південну Корею спортсменів, групу підтримки і делегацію високопоставлених чиновників. Очікується, що новий раунд переговорів пройде до кінця січня.