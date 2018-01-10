Трамп заявив про готовність до переговорів з Пхеньяном
Напередодні в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю відбулися перші за два роки прямі міжкорейські переговори.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть наносити військового удару по КНДР, принаймні, до тих пір, поки буде продовжуватися діалог між Північною і Південною Кореєю.
Читайте такожПрезидент Південної Кореї готовий зустрітися з Кім Чен Ином
Про це повідомляє прес-служба президента Південної Кореї Мун Чже Іна за підсумками телефонних переговорів двох лідерів у середу, передає Радіо Свобода.
Трамп також заявив, що і сам він готовий до переговорів з Пхеньяном, йдеться в повідомленні.
Напередодні в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю відбулися перші за два роки прямі міжкорейські переговори. По їх закінченні КНДР заявила, що відправить на зимову Олімпіаду в Південну Корею спортсменів, групу підтримки і делегацію високопоставлених чиновників. Очікується, що новий раунд переговорів пройде до кінця січня.