У центрі Москви обвалився будинок: є жертви

У центрі Москви, на Садовнічеській вулиці, стався частковий обвал будинку.

Третього загиблого витягли з-під завалів, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на штаб з проведення пошуково-рятувальної операції.

Всього постраждали 9 осіб. Троє з них вибралися з аварійного будинку самостійно і від госпіталізації відмовилися, ще трьох витягли рятувальники і з травмами різного ступеня тяжкості їх було шпиталізовано. Троє людей загинули.

За даними штабу, всі потерпілі і загиблі - робітники, ймовірно громадяни країн СНД.

За даними московського уряду, вони проживали в цьому будинку і працювали без законних на те підстав.