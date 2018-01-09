Спецпрокурор США Мюллер планує допитати Трампа по "російській справі" - WP

Спецпрокурор Роберт Мюллер, що займається розслідуванням зв'язків передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа з Росією, може в найближчі тижні допитати американського лідера в рамках цієї справи.

Як розповів виданню The Washington Post близький до розслідування співрозмовник, у спецпрокурора є до президента кілька питань, пов'язаних із розслідуванням, передає Дождь.

Справа «рухається швидше, ніж хто-небудь дійсно усвідомлює», сказало джерело. За його словами, Трамп готовий прийти на допит, щоб продемонструвати, що його штаб не був пов'язаний з Росією перед президентськими виборами 2016 року.

Читайте такожТрамп розповів про свою роботу зі спецпрокурором по Росії

За даними газети, питання про допит Трампа Мюллер підняв під час зустрічі з його адвокатами Джоном Даудом і Джеєм Секулоу, що відбулася в грудні. Обидва юриста відмовилися від коментарів по цій темі.

У Білому домі зазначили, що не коментують дані про дії спецпрокурора. Близький до розслідування співрозмовник розповів, що команда Мюллера має намір незабаром зустрітися з юристами Трампа, щоб обговорити умови допиту.

Юридичний співробітник Білого дому Тай Кобб у грудні заявляв, що Мюллер завершив допити членів президентської адміністрації. У даний момент розслідування, за даними The Washington Post, спрямоване на вивчення деталей зустрічі сина Трампа з російським юристом Наталією Весельницькою влітку 2016 року, в ході якої Трамп-молодший нібито хотів отримати компрометуючу інформацію про суперницю батька президентських виборів Хілларі Клінтон.